El escandaloso vídeo de las strippers de Floyd Mayweather moviendo el culo entre billetes

Finalmente Floyd Mayweather abrió las puertas de su nuevo emprendimiento, un club de strippers en Las Vegas, con el cual pretende divertirse y ganar dinero. A través de un video sensual, el ex boxeador dio por inaugurado Girl Collection.

Dólares, música y mujeres. Bajo esos tres fundamentos, un video de un minuto busca atraer a la mayor cantidad de clientes posibles al local de alrededor de 6.000 metros cuadrados.

.@floydmayweather picking up cash with some of his close associates as he gets everything lined up for the opening...https://t.co/ynKKAfKlBb pic.twitter.com/Q7IK5A9mjo