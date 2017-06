[VÍDEO] El espantoso accidente de una luchadora rusa de UFC en pleno combate

El evento principal del UFC Fight NIght 112 enfrentó a Justine Kish y Felice Herring, sin embargo, la pelea quedó en segundo plano después del vergonzoso accidente que sufrió la luchadora rusa.

HOW DID @JustineKish GET OUT OF THAT?! pic.twitter.com/qO3yl8b88j — #UFCOKC (@ufc) June 26, 2017 Mixed martial... https://t.co/OcvsVngB2b