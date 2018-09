Sánchez Solá: "Diego Maradona está enfermo y lo que hacen con él es prostitución"

La triste realidad es que es una piltrafa, una sombra penosa de lo que fue.

El arribo de Diego Armando Maradona a Dorados de Sinaloa, elenco que milita en la Segunda División de México, sigue generando revuelo. Tras ser criticado por parte de la prensa, ahora fue el turno de un director técnico.

José Luis Sánchez Solá, más conocido como Chelís, fue tajante al ser consultado sobre lo que el argentino podrá lograr en la entidad de Culiacán.

"Por supuesto que no va a hacer nada. Y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo. Y no se da cuenta quien lo contrata ni sus allegados que es un ser humano, más allá de lo que haya hecho como futbolista. Es un ser humano que está enfermo y más que contratarlo, necesitarían los grandes clubes del mundo ayudarlo a salir de su enfermedad. Es obvio que está enfermo"