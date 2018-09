Lebron James arremete contra la nueva tecnología del básquetbol "Qube"

Recientemente ha aparecido una nueva tecnología, una herramienta que según afirman sus desarrolladores, permite a los jugadores de básquetbol tener mejor técnica de lanzamiento y con ello mayor efectividad en el tiro, son balones cuadrados, sí, balones cuadrados, registrados bajo la marca "Qube Basketball"

La marca se ha topado con algunos detractores, pero uno de ellos es nada menos que el jugador más famoso del mundo, Le Bron James.

En su cuenta de Twitter, el alero de LA Lakers se refirió a los balones cuadrados en duros términos y pidió "háganlos parar. Esto es mal karma para el básquetbol puro".

Man please stop it!!! That’s bad karma for the game of PURE basketball! I’m sending the 👮🏾 👮‍♀️ 🚔 to apprehend the frauds now https://t.co/P30Q2LrlJO