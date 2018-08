Donald Trump: "Si me destituyen, los mercados se desplomarían"

Es el rayo que no cesa. Pero puede quedarse sin energía, si se le tuercen por fin las cosas.

En una de las semanas más agitadas política y legalmente de su mandato, Donald Trump ofreció una entrevista al programa Fox & Friends en la que habló de diversos temas: desde las acusaciones contra sus ex empleados, los casos policiales que conmueven al país hasta de un posible proceso de impeachment.

"Si me destituyen, los mercados se desplomarían"

El presidente fue consultado sobre la posibilidad de que el Partido Demócrata consiga la mayoría legislativa en las elecciones de noviembre e intente un proceso para retirarlo del cargo.

"No sé cómo puedes destituir a alguien que ha hecho un gran trabajo. Si alguna vez me destituyen, los mercados se desplomarían. Habría mucha gente pobre. Hay números que no creerías. Liberé regulaciones, el recorte de impuestos fue algo tremendo. Si Hillary fuese presidente, tendrías recesión".

"Michael Cohen fue un abogado entre muchos, no era tan importante"

Trump desestimó el rol que jugó su ex abogado, quien esta semana se declaró culpable de múltiples cargos e involucró a su ex jefe, para quien trabajó durante una década.

"No era un 'arreglador de problemas', hizo acuerdos menores. Cohen estuvo en otros negocios. Trabajaba para mí part time, tenía otros clientes".

Además, consideró que el ex defensor lo está usando para conseguir una pena menor.

"Si alguien defraudó a un banco y va a pasar 10 años en la cárcel, pero puede reducir su condena diciendo algo malo sobre Trump, lo va a hacer. Si alguien inventa historias, va a inventar mentiras. Lo he visto muchas veces, he tenido a amigos involucrados. Inventan historias y pasan de tener 10 años (de condena) a ser héroes, les erigen una estatua. No es justo, pero lo hizo. Consiguió un muy buen acuerdo".

"(Los pagos a las modelos) ni siquiera son una violación de campaña"

Trump, afirmó que los pagos dirigidos por su ex abogado a sus dos supuestas ex amantes para comprar su silencio durante su campaña electoral "no violan" a las leyes electorales.

"Él (Cohen) hizo los acuerdos. Esos cargos ni siquiera son crímenes",.

Además, indicó que sí estaba al tanto de los pagos, aunque añadió que se enteró más adelante.

Estos tiempos son de suma importancia, ya que podría haber aceptado estar al tanto de los mismos y no haberlos declarado en sus reportes de finanzas.

"Supe de los crímenes más adelante. No fueron fondos de campaña, eso es lo importante. Vinieron de mí y tuiteé sobre ello".

El republicano volvió a mostrar una postura favorable hacia su ex jefe de campaña, condenado esta semana por fraude y evasión de impuestos, entre otros cargos. Aunque periodistas de Fox News habían señalado previamente que en la entrevista se mostró favorable a otorgarle un indulto, no respondió directamente sobre el tema.

"Diría que lo que hizo, lo que lo acusaron, probablemente todos los consultores lo han hecho. Miren los crímenes de (Hillary) Clinton, y este Departamento de Justicia no hace nada al respecto".

No obstante, también marcó cierta distancia:

"No lo conocía bien, no estuvo mucho tiempo en la campaña. Yo no estaba involucrado, no estaba a cargo".

La evaluación de su gobierno: "Me pongo un A+"

Trump consideró que "ningún presidente logró" lo que él ha conseguido en poco tiempo. Entre sus objetivos cumplidos, destacó haber firmado "los mayores recortes de impuestos de la historia" y haber propuesto a dos "maravillosos jueces de la Corte Suprema", uno de los cuales todavía está pendiente de aprobación. "Honestamente, me daría un A+", resumió, evaluándose con la nota máxima.

Además, volvió a criticar la forma en la que su gobierno es analizado por los medios.

"Lo único es que la prensa no me ha tratado con justicia. En la campaña me mataron. Cuando gané, pensé que me tratarían mejor, pero todo fue peor".

"Nombré a un fiscal general que nunca tomó el control del Departamento de Justicia"

El presidente reiteró sus críticas contra Jeff Sessions, principalmente por haberse recusado de la investigación sobre la injerencia rusa y la presunta colusión entre agentes del Kremlin y la campaña republicana.

Aunque no respondió directamente si es que planea despedirlo, dio a entender que es una opción que tiene en mente.

"Quiero mantenerme al margen, pero es muy triste que Sessions se recusara. Debió decirme. Hasta mis enemigos dicen que debió avisarme que no tomaría el caso. Aceptó el trabajo y se recusó (de la investigación). ¿Qué tipo de hombre es este?".

El presidente se refirió al caso que conmocionó a Estados Unidos durante un mes, en una intensa búsqueda de una joven que desapareció durante un mes hasta que su cuerpo fue hallado por las autoridades.

"Mollie era una hermosa joven. Vi a su padre diciendo que regresaría. Es la esperanza, algo hermoso, pero ahora no hay esperanza".

Además, destacó que el culpable del crimen fue encontrado por ICE (la agencia de Inmigración), y condenó las críticas que ha recibido el organismo por parte de "los demócratas y la izquierda". En ese sentido, aseguró a la periodista:

"Sin ICE, no estarías sentada acá tan cómodamente".

"Queremos levantar el muro mucho más rápidamente"

"El muro está siendo levantando, mucha gente no lo sabe, hemos gastado 3.200 millones, estamos pidiendo 5.000 millones. Queremos levantarlo más rápido. Las leyes de inmigración son horribles. Cuando tenemos malas leyes, no podemos lograr mucho. Vamos a cambiarlas, pero necesitamos elegir más congresistas".

"Desde el comienzo de la campaña me hablaron de un nazi que vive en Queens"

Trump destacó la expulsión de Jakiv Palij, un ex guardia de un campo de concentración en Polonia, realizada esta semana por las autoridades estadounidenses.

"Tengo muchos amigos judíos que me hablaron de este nazi viviendo en Queens, que es donde yo crecí. Este hombre era un guardia que supervisó la muerte de muchos judíos. Vivió aquí por muchos años. Yo caminé por las mismas calles".

Palij, de 95 años, ingresó al país asegurando ser una víctima del nazismo, hasta que fue expulsado a los 95 años.

"La administración de Obama fue incapaz de expulsarlo. Y francamente, la Administración Bush también fue incapaz de lograrlo".

"(Los periodistas del New York Times) están locos, son como lunáticos"

El presidente negó que considere a la prensa como "el enemigo del pueblo", frase que fue condenada por editoriales de cientos de medios de comunicación. Según explicó, "los fake news" son el enemigo, y consideró que este sector representa al 80% del periodismo.

"Si hago algo bien, no es reportado. El New York Times no puede escribir una buena historia sobre mí. Están locos. Son como lunáticos".

"Tenemos una gran relación con Kim Jong-un, una gran química"

El presidente aseguró que la reunión con el dictador norcoreano "fue un gran éxito", destacando que desde entonces no hubo lanzamientos de misiles ni pruebas nucleares.

"No sé si es algo bueno o malo, pero tenemos una gran química".

Trump reveló que horas antes había conversado con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien le agradeció por la rebaja de tensiones.

"Cuando asumí, Obama creía que teníamos que ir a la guerra. Le pregunté si había hablado con él y me dijo que no. Le pregunté si no creía que sería una buena idea".

Además, destacó no haber revertido las sanciones contra el régimen y señaló que impuso nuevas porque "queremos avanzar más rápido".

También aseguró que no realizó concesiones, pese a que sí ordenó suspender los ejercicios conjuntos con Corea del Sur, maniobras militares que solían elevar la tensión en la región.

"Querían que vaya y golpee a Putin"

Tras hablar sobre su encuentro con Kim, el presidente también aseguró que su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, "fue un gran éxito".