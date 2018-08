México: Volkswagen está alterando la meteorología y esto encrespa a los agricultores

Tiene un indudable tufo a leyenda, en este caso rural, pero ha calado hasta lo más hondo del corazón de los siempre atribulados campesionos mexicanos.

A inicios de 2018, Volkswagen instaló las llamadas "bombas antigranizo" -técnicamente serían cañones granífugos- en su fabrica en Puebla, México, que es la segunda más grande para la compañía fuera de Alemania.

Como su nombre lo indica, estos dispositivos supuestamente evitan que caiga granizo, y son una forma de proteger a sus automóviles nuevos mientras están aparcados al aire libre.

A pesar de que no hay pruebas científicas que avalen la eficacia de estas "bombas antigranizo", los agricultores de la región se han lanzado en contra de Volkswagen al afirmar que el uso de estos cañones está provocando sequías, lo que ha afectado más de 2.000 hectáreas de tierras de cultivo.

Por lo que han presentado una demanda en contra de VW donde piden una indemnización por casi cuatro millones de dólares (70 millones de pesos).

Cuenta Raúl Álvarez en Xataca este 25 de agosto de 2018, que de acuerdo a la explicación de su funcionamiento, estas "bombas antigranizo" son unos dispositivos que funcionan a través de una reacción al interior del cañón, la cual consta de una mezcla de oxígeno, nitrógeno y gas acetileno.

Esto crea una onda de choque que se lanza hacia las nubes a una velocidad Mach 1, una onda sonora que dispersaría las nubes e interrumpiría la creación de granizos y lluvia.

Como mencionaba, la comunidad científica es escéptica sobre si estos cañones realmente funcionan, pero los agricultores locales están convencidos de su eficiencia, tanto así que mencionan que no se han presentado lluvias desde mayo, que es cuando se supone que debía iniciar la temporada de lluvias.

Toda está polémica inició hace unas semanas, y hoy Volkswagen trata de solucionar el conflicto haciendo cambios en la operación de estos cañones. La compañía emitió un comunicado donde destaca que suspenderá de inmediato el uso de las "bombas antigranizo" en modo automático, y a partir de ahora sólo se usarán en modo manual cuando las condiciones climáticas determinen la inminente caída de granizo.

También se comprometieron a "invertir en el corto plazo" en una "red protectora" para sus coches nuevos, la cual serviría para protegerlos ante el granizo. Aquí Volkswagen asegura que este medida se convertirá en la medida principal para la protección de sus vehículos, mientras que sus dispositivos antigranizo pasarían a ser una herramienta secundaria.

Dentro de este comunicado, Volkswagen no menciona nada con respecto a la compensación económica que buscan los agricultores, y sólo se limita a mencionar que "mantendrán un dialogo permanente con las comunidades vecinas".

Ante esto, los agricultores están mostrando su descontento ya que exigen que se dejen de usar de forma inmediata estos cañones. Rafael Ramírez, ambientalista local, mencionó:

"Es inaceptable que sigan usando este dispositivo, incluso en modo manual. No respetan la solicitud de sus vecinos de dejar de usar definitivamente sus cañones anti granizo. Están actuando de forma arbitraria. La compañía puede tomar otras medidas para proteger sus automóviles, pero la gente aquí no puede vivir de otra cosa que no sea su tierra".