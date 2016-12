El utensilio para comer hallado en Marte por el 'rover' de la NASA

No para de encontrar cosas raras, aunque desde la NASA dicen que son solo ilusiones ópticas, lo que no convence a los empecinados ufólogos que ven marcianos hasta en la sopa. Y nunca mejo dicho. Los lcazadores de ovnis afirman haber detectado ahora una 'cuchara gigante' en las imágenes de la superficie de Marte tomadas por el 'rover' de la NASA. Según especulan los ufólogos, el objeto "fue probablemente dejado ahí por una civilización perdida", escribe 'The Sun'. (Aparece el anillo dorado de un elegante extraterrestre en Marte).

El hallazgo de la 'cuchara' fue descrito en un vídeo publicado en el canal de YouTube 'UFO Hunter', después de lo cual se divulgó rápidamente entre la comunidad de aficionados a la investigación de las formas de vida alienígenas. (La 'mujer extraterrestre' que la NASA ha filmado en Marte).

El ufólogo Scott C Waring comentó "el fantástico descubrimiento de un utensilio para comer cerca del 'rover' Curiosity", e hizo hincapié en que es la segundo objeto de este tipo que se encuentra en Marte y que "se trata de un duplicado exacto del descubrimiento anterior".

Sin embargo, muchos no comparten el entusiasmo del ufólogo, explicando que el objeto se debe a una ilusión óptica. En 2015, se hizo viral en la Red la imagen de otro objeto detectado en Marte que se asemejaba a una cuchara flotante. Sin embargo, la NASA explicó que lo más probable es que se tratara de un ventifacto, es decir una roca esculpida por el viento.