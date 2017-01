Así es el 'cinturón de castidad' alemán para meter en cintura a los salidos musulmanes

Los de los abusos sexuales en Colonia durante la nochevieja de 2015, fue solo la gota que colmó el vaso en un país donde la política de puertas abiertas con los refugiados le ha dado en todas las narices a Merkel. En 2016 la cifra de agresiones de esta índole fue in crescendo, hasta tal punto que no ha quedado otra más que dar una insólita puntada sin hilo, esta vez de la mano de una compañía de la ciudad alemana de Oberhausen: acaba de diseñar unos 'pantalones de seguridad' para que los 'salidos' no se salgan con la suya. ([VÍDEO] ¡Taharrush! El sucio juego sexual de los musulmanes salidos que amenaza a toda Europa).

Según da cuenta 'Sputnik Deutschland', este 'cinturón de castidad' está hecho de una tela muy dura, resistente a las rasgaduras y presenta un mecanismo que emite un sonido bastante fuerte cuando la mujer es asaltada, esto es, un pitido con una cantidad de decibelios tal que hace que el violador se vaya patas abajo.

Ha sido idea de Sarah Seilz, quien sabe muy bien de qué va la cosa, ya que no en balde fue asaltada hace poco en Alemania por tres sujetos musulmanes que trataron de bajarle los pantalones, mientras hacía ejercicio por la calle.

En la memoria de todos perdura el estremecedor caso de Maria Landenburger, joven de 19 años que fue violada y asesinada el 16 de octubre de 2016 en la ciudad universitaria de Freiburg por un afgano. Su cadáver fue encontrado en el río Dreisam. Era hija del Doctor Clemens Ladenburger, mano derecha del Director Legal de la Comisión Europea, y se dedicaba a trabajar como voluntaria en un centro de ayuda a refugiados.