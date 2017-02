[VÍDEO X] El soldado ugandés con cara de santo ejecutado por la diabólica milicia islamista Al Shabab

Al Shabab, una milicia insurgente que nació en 2006 como el ala radical del Consejo de Tribunales Islámicos, y que lanza ataques contra civiles, policías, funcionarios y militares, sigue golpeando en Somalia como pocos. Aliado desde 2012 de la red fundamentalista Al Qaeda, mantiene su capacidad para lanzar ataques a gran escala dentro y fuera de este país, y las tropas ugandesas son algunos de sus objetivos.

En enero de este año ejecutaron a un soldado ugandés que había sido capturado por el grupo en septiembre de 2015. El infortunado, se identifica en el vídeo que ahora se ha público como Masassa M.Y. y dice haber sido capturado en un asalto contra su base, tal y como ha recogido la emisora local RBC Radio.

El asalto al que hace referencia tuvo lugar el 1 de septiembre de ese año en la localidad de Janaale, situada unos 120 kilómetros al sur de la capital, Mogadiscio. El pobre hombre pone cara de no haber roto un plato y acepta su muerte con gran resignación, antes de recibir tres tiros.

El referido ataque a la base se saldó con la muerte de al menos 19 soldados ugandeses. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, confirmó la captura de varios militares, sin facilitar una cifra.

Asimismo, el soldado pide a otros militares ugandeses que no entren en Somalia, resaltando que los que van al país "lo hacen por dinero", según ha informado la emisora estadounidense Voice of America. Este mismo hombre apareció el año pasado en otro vídeo del mismo grupo terrorista, donde rogaba a Museveni que "no le abandonara".