[VÍDEO] La mujer 'cariñosa' que pierde el sentido a bastonazos mientras jalea su tortura una islámica chusma

"No es Arabia Saudita ni Irán", sino la provincia indonesia de Aceh, donde rige la 'sharia' -ley islámica- y "los latigazos son un entretenimiento público": con esta frase, el periodista Tarek Fatah ha descrito el vídeo que ha compartido este 8 de febrero de 217 en Twitter y que corre ahora como la pólvora levantando la indignación.

This is isn't #SaudiArabia or #Iran. It's #Indonesia's Sharia-ruled #Aceh province. Lashing as public entertainment pic.twitter.com/JzqpweyCYb