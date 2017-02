El refugiado despechado que ha matado a una entregada voluntaria en un centro de acogida alemán

Las agresiones por parte de refugiados a mujeres en Alemania siguen creciento pese al silencio que impera en algunos medios, empecinados en ocultar las nacionalidades de los atacantes en aras de 'salvaguardar' su honor y, de paso, tapar que la política migratoria de Merkel hace aguas por todas partes. (El indignante vídeo del chuleta musulmán que amenaza a un periodista alemán con decapitarle).

Ahora le ha tocado el turno a una abnegada joven de 22 años, aficionada al violín y a ayudar a los refugiados en centros de acogida, Soopika P., que ha muerto desangrada este domingo 12 de febrero de 2017 tras haber recibido en plena calle múltiples cuchilladas, por parte de un refugiado nigeriano de 27 años en la ciudad alemana de Ahaus, en el estado de Renania del Norte, Westfalia.

Nach #Mord an Flüchtlingshelferin in #Ahaus : #Polizei nimmt Flüchtling aus Nigeria in #Basel fest. https://t.co/ZyHB2MsCA6 pic.twitter.com/Q9HlYbuVKL

Según da cuenta 'Express', el individuo acaba de ser detenido en la estación de tren de la ciudad de Basilea (Suiza), en aplicación de una orden europea de busca y captura emitida por las autoridades alemanas. En el momento de su arresto enseñó a los agentes una tarjeta de asilo.

Está acusado de asestar varias puñaladas a la víctima, en el abdomen, en el pecho, el cuello y en la cara, y segun apuntan varios medios, estaba acosando a la infortunada, después de que ella rechazara en numerosas ocasione sus pretensiones amorosas.

Según testigos, la chica trató de pedir socorro en el momento del ataque, ocurrido cerca del centro de acogida donde era voluntaria. Al llegar las primeras personas para auxiliarla, se encontraron al nigeriano tendido sobre el cuerpo de la joven. Una ambulancia la trasladó al hospital, donde desgraciadamente nada pudo hacerse para salvar su vida.

Soopika P. era hija de inmigrantes indios y, según sus compañeros, estaba muy comprometida con la causa de la ayuda a los refugiados.

Este caso recuerda el asesinato, el 16 de octubre de 2016, de Maria Ladenburger, de 19 años de edad, que fue violada y asesinada en la ciudad alemana de Friburgo cuando regresaba en bicicleta a su residencia universitaria tras asistir a una fiesta.

Remember Maria Ladenburger! She was raped and murdered in Germany by refugee Hussein Khavari from Afghanistan. He claimed "will of ALLAH"! pic.twitter.com/bHB2JSbqNe