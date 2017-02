[VÍDEO] La joven que mea y quema un Corán incendiando redes desde las nieves

La policía de Eslovaquia está investigando a una mujer que recalcó su odio hacia los musulmanes compartiendo un vídeo en el que se veía como orinaba y quemaba un Corán.

Este acto ha generado numerosas quejas por parte de los internautas que no dudaron en hacérselo saber a las autoridades.

Sospechan que la mujer que grabó el vídeo arrancando, orinando y quemando con un líquido inflamable las páginas del libro sagrado se encontraba en un bosque de Finlandia.

En las imágenes se ve a la chica delante de una bandera nacional de Eslovaquia y declarando la guerra a los musulmanes. Además, en declaraciones a la cámara, ella amenaza con cazar a los musulmanes, según informa 'Metro'.

"No me importan las demandas legales", dice la mujer en cámara.

"No me detendrán. Tengo un mensaje para todo el mundo, incluyendo a la policía, nadie me detendrá ", añade.