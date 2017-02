[AUDIO] La inédita conversación del fiscal Nisman: "Aunque quieran matarme, esto no tiene retroceso"

Una radio argentina emitió este unes 27 de febrero de 2017 un audio en el que se oye supuestamente al fiscal Alberto Nisman decir que aunque le quieran matar, «esto no tiene retroceso», en referencia a la denuncia que presentó en 2015 contra la entonces presidenta, Cristina Fernández, días antes de aparecer muerto. (El 'sangrante' vídeo grabado en el apartamento de Nisman: "Por ahí está agonizando, o lo que sea").

«Hay mucha gente que respalda las pruebas que hay. (...) Esto aunque me quieran matarme o sacarme del medio, ya no tiene retroceso y algunos involucrados ya lo saben y no saben cómo salir y están pidiendo salvavidas»,

dijo Nisman según una conversación telefónica de agosto de 2014 con el director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, revelada a través de Radio Mitre. (La foto del cadáver de Nisman en el baño que ha subido a Twitter un abogado).

El fiscal encabezaba la investigación del atentado contra una mutua judía en Buenos Aires que causó 85 muertos en 1994, y dio un giro cuando en enero de 2015 acusó de presunto encubrimiento, por parte de Fernández (2007-2015) y otros altos cargos de su Gobierno, de los iraníes acusados del ataque -que sigue impune-, a través de la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013. Pocos días después fue hallado muerto en su casa -en circunstancias que aún hoy se investigan- horas antes de comparecer en el Congreso para explicar la demanda. (Las fotos de las 'chicas hot' con quienes Nisman salía... y que le han 'robado' del móvil).

«Ahora tengo las pruebas y a más de uno le va a temblar el orto (culo)», señalaba el fiscal en la conversación con Berliner. En el audio, Nisman auguraba que su investigación terminaría «con gente presa», ya que en su opinión había «funcionarios involucrados del Estado». ( La hija del fiscal Nisman: "Mi padre fue asesinado para infundir miedo").

«Esto es gravísimo. (...) Esto termina mal. (...) Es cuestión de meses», pronosticaba el procurador. En la comunicación coloquial con Berliner -con quien mantenía una larga amistad-, supuestamente Nisman aseveraba que no había dudas de que «los máximos responsables» de lo que acusaba terminarían «presos en poco tiempo».

«Que me estén escuchando a estas alturas me chupa un huevo porque cada uno sabe lo que hizo, lo que dijo, y dónde quedó registrado. El problema lo tienen ellos, no yo», subrayó. «Estoy tranquilo. Los que no tienen que estar tranquilos (...) son los que hicieron estas cosas»,