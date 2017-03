Las imágenes nunca vistas de Hitler en un álbum secreto de su cotilla amante

Un álbum con 73 fotografías privadas nunca vistas de Adolf Hitler y otros altos funcionarios nazis realizadas durante la Segunda Guerra Mundial ha aparecido en Reino Unido y en buenas condiciones, informa 'Daily Mail'.

Never before seen photos of Adolf Hitler found in an album in mistress Eva Braun's bedroom in the Fuhrer Bunker released after 72 years. pic.twitter.com/l7l3uvkDps