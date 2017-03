Se encuentra un billete en el suelo de una tienda y la condenan a libertad provisional

Nicole Bailey se encontró 20 libras en el suelo que se le había caído a otro cliente de una tienda en Blurton (Reino Unido). Las cámaras de seguridad grabaron el momento y ahora está acusada de robo.

La joven, de 23 años, se guardó el billete en el bolsillo sin saber que estaría infringiendo la ley. La policía de la localidad acudió a la casa de su madre y Bailey fue interrogada. "En ese momento no recordaba haber encontrado el dinero", dijo ante el cuerpo policial, como recoge 'Daily Mail'.

Después de ser interrogada en la comisaria, la joven tuvo que acudir a los juzgados tras ser acusada de robo. Según su abogado, era potencialmente culpable de sustracción porque no había intentado encontrar al verdadero propietario. Bailey, que no ha cometido ningún delito anteriormente, se declaró culpable ante el juez. La pena que se le impuso fue libertad condicional durante seis meses, en los que no podrá cometer ninguna infracción. Además, tendrá que pagar una multa de 175 libras por las costas judiciales.