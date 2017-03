¿Vida después de la muerte? Registran actividad cerebral en un fallecido durante 10 minutos

Médicos canadienses de una unidad de terapia intensiva han observado un fenómeno al que son aún incapaces de encontrar explicación: pese a habérsele retirado el sistema de soporte vital a un paciente, este siguió manifestando actividad cerebral persistente durante diez minutos después de muerto, según un artículo publicado por científicos de la Universidad de Ontario Occidental en la revista 'Canadian Journal of Neurological Sciences'.

Brain Activity At The Moment of Death https://t.co/n6c8XW008V New post: an EEG study of the last moments of life. pic.twitter.com/oKwEAKBbV6