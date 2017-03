[VÍDEO X] Con esta saña desnudan y descalabran a la pobre 'pantera negra' los fieros venezolanos

A muchos venezolanos, cada vez más, no les queda otra más que robar para poder llevarse algo a la boca. Quienes no han podido hacerse con esa especie de cartilla de racionamiento a la cubana, -que encauza el sistema biométrico de venta controlada en supermercados públicos-, o aquellos que no son vistos con buenos ojos por los Comités de Abastecimiento Locales, CLAP, ya que no comulgan ni de lejos con el chavismo, se lanzan a las calles en plan malandro, esto es, a hacer de delincuentes de poca monta bajo el alto riesgo de ser pillados por las hartas hordas de vecinos que no conocen la piedad ni hartos de yuca amarga. ([VÍDEO] Los 20 linchados en Venezuela que dejan herido de muerte a Maduro).

El vídeo que acompaña estas líneas da buena fe de ello. Grabado durante estas últimas horas en Cuyagua, municipio Costa de Oro en el estado Aragua, tiene por protagonista obligada a una pobre mujer a quien cogieron robando el bolso a una anciana en compañía de otro desventurado, quien corrió igual suerte: atados ambos a un árbol y golpeados a puto de ser inchados de no ser por la rápida, esta vez, intervención policial. (Así queman vivo al malandro por robar un bus en la desenfrenada Venezuela).

No tenían la suerte de pertenecer a banda armada alguna, de esas que campan a sus anchas mientras miran para otra parte las autoridades que les venden los Kaláshnikov y otras armas de guerra, sino que eran 'pilluelos' de poca monta. A ella la conocen en esos lares como la 'pantera negra', y le dieron de puñetazos hasta hartarse. [VÍDEO] El velatorio del malandro armado hasta los dientes que da un susto de muerte a Maduro).

El hombre también recibió lo suyo. Apodado 'El Gato', salió escaldado de su frustrada escaramuza". Al ser capturado por los iracundos de turno, aseguró que era médico y la fémina, en un alarde de ingenio, dijo a su vez que era enfermera. La 'cura' fue de espanto.