El ISIS se adjudica el ataque en Londres: "Fue obra de un soldado del califato"

El grupo terrorista ISIS se atribuyó este jueves 23 de marzo de 2017 el ataque sobre Londres, en el que murieron tres personas y decenas resultaron heridas, e indicó que fue obra "de un soldado del califato". (Khalid Masood, un islamista de 52 años nacido en Gran Bretaña, es el terrorista de Westminster).

Los yihadistas lanzaron un comunicado a través de su agencia de noticias Amaq. "El atacante de ayer frente al Parlamento británico en Londres era un soldado del Estado Islámico, ejecutando una operación en respuesta al llamado a atacar ciudadanos de todos los países de la coalición", dice el texto. ([VÍDEO] La diabólica carrera del yihadista sobre el puente de Westminster tirando a una mujer al río Támesis).

3) #ISIS supporters online celebrating #London #Parliament attack as "blood with blood" & revenge for #UK strikes in #Mosul. pic.twitter.com/ws1nUGAcgi