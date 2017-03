Un violador de una menor en libertad "porque un roce no es un acto sexual"

Diego Cruz Alonso fue detenido en España en junio de 2016 acusado de violar a una adolescente de 17 años. Tras ser extraditado a México, el joven se enfrentaba a una pena entre 12 y 40 años, pero para sorpresa de la víctima, ha sido puesto en libertad porque "un roce o frotamiento incidental no serían considerados como actos sexuales por no haber intención de satisfacer un deseo sexual".



Diego Cruz Alonso, de 21 años, está acusado de pederastia y abuso sexual después de violar a una adolescente de 17 años. El joven fue detenido en España en junio de 2016 hasta que fue extraditado a México.

La pena para este delito es una condena de 12 a 40 años de prisión, pero la justicia mexicana ha dictaminado que no está demostrado por lo que debe quedar en libertad de forma inmediata.

"Tratándose de delitos de carácter sexual, el abuso consiste en una acción dolosa con sentido lascivo, sin considerar el número de tocamientos que se hayan realizado, de tal manera que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como actos sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costas del pasivo", dictó el juez, tal y como informa RT.

"Como no había placer en el acto, estaba destinado a causar humillación. No obstante para el juez, si la intención no era el placer, no es asalto sexual. Con esto el juez está diciendo que si te tocan contra tu voluntad, puede que no sea abuso", critica Estefanía Vela, activista en género, como recoge The Guardian.