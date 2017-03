[VÍDEO] La macabra verduga del ISIS que torturó a miles de mujeres durante dos años

Va de víctima, aunque vaya usted a saber. Se llama Miyasa Hodor, y fue detenida en Mosul. Ahora cuenta al canal Sky News, que el autoproclamado Estado Islámico la obligó a torturar hasta a más de 50 mujeres al día para castigarlas por diversos 'delitos'.

La mentada, que según algunos tiene una cara de mala que tira de espaldas, habría sido encarcelada por los yihadistas en la citada ciudad iraquí hace dos años, y ha revelado que propinaba latigazos a las féminas de esa ciudad que no empleaban velo, guantes o calcetines porque, en caso contrario, la castigarían a ella.

Hodor ha detallado su primera experiencia como verduga del servicio de seguridad del ISIS: "Me dijeron 'Tienes que hacerlo', contesté que no podía y me respondieron 'Sí puedes. Debes hacerlo'. Me levanté y la flagelé. Con cada latigazo, ella gritaba".

El relato de esta torturadora prosigue: "Bajé mi mano, se acercaron por detrás y me dijeron 'Si no lo haces, te fustigaremos a ti en su lugar'. A partir de ese día, azoté a muchas, es imposible calcularlo".

Castigos del ISIS

Respecto a otros castigos que aplicaba el DAESH, esta martirizadora ha ofrecido información minuciosa: "Por adulterio, lapidaban; por robo, cortaban una mano y, por no llevar el velo, azotaban".

Además, Miyasa Hodor ha especificado que, si una mujer se negaba a cubrirse la cara, los yihadistas las maltrataban con alicates.

La campaña por la liberación de Mosul comenzó el pasado octubre. A finales de enero, la coalición internacional encabezada por Estados Unidos tomó bajo su control la parte oriental de la región y, en febrero, comenzó la operación para liberar la zona oeste.