La Justicia italiana vincula un tumor con el uso del móvil e indemniza a un trabajador

Ahora que por primera vez un fallo de un tribunal italiano ha reconocido la relación entre el cáncer de cerebro y el uso del teléfono móvil, un trabajador va a recibir una pensión vitalicia por el tumor que padeció en el oído por el que perdió el nervio auditivo y originado por el uso excesivo del teléfono móvil, según informa 'La Stampa'.

Así, el Tribunal de Ivrea ha condenado al Instituto Nacional para los Accidentes en el Trabajo (Inail) a resarcir con la pensión vitalicia a Roberto Romeo, un antiguo empleado de Telecom Italia que usaba el móvil de 3 a 4 horas al día por exigencias de su empresa.

La decisión del juez Luca Fadda tiene en cuenta un informe técnico en el que se explica que el uso del teléfono móvil y sus ondas fueron la causa del neuroma acústico, un tumor benigno, pero incapacitante. "Es la primera y única sentencia en el mundo que, ya en primera instancia, reconoce el nexo entre el uso del teléfono celular y el neuroma", dicen los abogados Renato Ambrosio y Stefano Bertone.

Advierten además que, "en base a numerosos estudios científicos, el teléfono móvil puede causar cáncer y otras patologías en el ser humano"

La sentencia ya había sido reconocida en 2011 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y previamente en 2009 se había pronunciado el Tribunal de Apelación de Brescia y el Tribunal Supremo.

Bertone explicó que "Es importante que todos los italianos sean conscientes de los riesgos que corren con el uso excesivo de teléfonos móviles.

Es importante que los niños y las mujeres embarazadas no utilicen el teléfono. Sin olvidar la exposición pasiva, como ocurre también con el tabaco". Por esta razón se creó un sitio neurinomi.info donde se recoge toda la información útil para aquellos que utilizan de forma rutinaria y excesivamente un teléfono móvil. "Durante quince años trabajé cuatro horas al día con el teléfono", asegura Roberto Romeo, "no quiero demonizar el teléfono, pero creo que no se ha hecho un uso consciente de él.

La gente debe ser informada de los riesgos". Recomiendan llamar con auriculares como forma de "reducir el efecto de las ondas electromagnéticas sobre la cabeza", limitar "drásticamente" la duración de las llamadas o no dormir junto a un dispositivo encendido o en carga.