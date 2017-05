Caso Madeleine McCann: La Policía británica busca a una misteriosa "mujer de púrpura"

"La mujer de púrpura" es la principal sospechosa de la desaparición de Madeleine McCann, tras 10 años de búsqueda. Una testigo la vio fuera del apartamento en Praia da Luz, donde pasaban las vacaciones la familia de la niña británica robada, mientras sus padres comían a pocos metros del lugar.



La Policía británica cuenta con el testimonio de Jenny Murat, de 79 años, que vio aquella noche de 2007 a la misteriosa 'Mujer de púrpura', rondando el apartamento turistíco en el resort del Algarve portugués, según publicó The Mirror.

El hijo de Murat fue uno de los primeros sospechosos del secuestro de Madeleine McCann, pero rápidamente descartado por los investigadores.

Jenny Murat habló a los agentes de esta mujer que vió la noche en que desapareció la niña británica mirando hacia los apartamentos, "mirando atentamente".

"Vi a la mujer de pie en la esquina de la calle", ha vuelto a contar a los medios ahora que se cumple una década de la desaparición de Madeleine McCann.

"Me llamó la atención porque estaba vestida con ropa color ciruela púrpura. Me pareció raro. No es habitual una mujer sola en la esquina de una calle, mirando un edificio".

A la mañana siguiente, Murat se enteró de que Maddie había desaparecido y se lo contó a la Policía, pero ellos -según la mujer ignoraron, porque tenían otras pistas.

Un miembro de la policía dijo que estaban listos para "trasladarse" y detener a la misteriosa mujer, que no vive actualmente en Portugal. Es la última "línea de investigación enormemente significativa".

De acuerdo con una fuente próxima a la investigación, la Policía cree que la mujer tenía una conexión con un trabajador en el complejo Ocean Club, donde se alojaban los McCann.

Esta misma fuente aseguró que "los detectives han explorado Europa en busca de esta mujer que se cree que sea clave para resolver todo el caso. Quieren saber exactamente dónde estaba la noche en que Madeleine fue sacada del apartamento. Después de meses de incansable trabajo policial estarán en condiciones de trasladarse y finalmente obtener algunas respuestas tras una década de callejones sin salida ".

El Caso Madeleine harta a los habitantes de Praia da Luz

Jenny Murat, residente en la zona turística portuguesa, ha contado también que los habitantes de Praia da Luz están "hartos" del caso Madeleine y de lo que ha provocado en el lugar.

"Ha sido sin vivir durante 10 años y algunos lugareños están muy hartos de ello. No ha ayudado a nuestro encantador complejo, pero lentamente la gente está volviendo en mayor número que nunca. "

Para los padres de Madeleine McCann, Jenny Murat tuvo palabras de solidaridad para esta tragedia que "nunca termina y deben necesitar algunas respuestas. Todo el mundo quiere que haya un final feliz para esta familia. Espero que después de todo este tiempo pueda haber una solución ".