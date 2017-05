[VÍDEO SIN CENSURA] Así decapita ISIS a un coronel ruso para celebrar la victoria sobre el ejército nazi

Al estilo de las atroces decapitaciones de James Foley o David Haines. A cuchillo por la espalda, y tras los consabidos discursos de víctima y verdugo. Así ha asesinado el ISIS este 8 de mayo de 2017, -mientras Rusia celebraba la victoria sobre el ejército nazi-, al coronel Evgeny Petrenko, después de que en septiembre del año pasado apareciera en otro vídeo de los yihadistas, donde amenazaban con matarlo en un "mensaje al presidente de Rusia y su pueblo".

La grabación, de 12 minutos, y que ofrecemos recortada sin censura, fue difundida por las redes yihadistas, y fue realizada en Siria. Arrodillado en pleno desierto, el infortunado recita la correspondiente soflama escrita por los terroristas:

"El ISIS propuso al Gobierno ruso pagar un rescate, pero este me abandonó y dijo que no me conocía ni era ciudadano del país".

Según el verdugo de turno, que habla ruso, el condenado había intentado infiltrarse en grupos yihadistas en el Cáucaso, Turquía y, finalmente, en Siria. Allí, habría entrado en contacto con el comandante checheno Omar al Shishani, muerto al sur de Mosul el verano pasado.

