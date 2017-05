El 'tanque' de la guerra de las galaxias encontrado en la superficie lunar

Una fotografía de la Luna captada por la NASA ha revelado lo que parece ser un tanque de guerra varado en la superficie del satélite. El hallazgo fue realizado por el reconocido ufólogo Scott C. Waring, quien subraya que podría tratarse de un antiguo vehículo militar "alienígena".

UFO hunters spot 'ancient tank among ruins' on moon https://t.co/1gxpeWChF4 pic.twitter.com/xYINU5D05D

A primera vista, parece que el inexplicable objeto tiene dos partes: la inferior, que correspondería a la base de un blindado, y la superior, similar a su torreta. El ufólogo comenta que el 'vehículo', que mide unos 60 metros de largo y 40 de ancho, fue "abandonado hace mucho tiempo debido a que se volvió anticuado o se dañó".

UFO searchers claim to find alien tank on the moon https://t.co/90vCZpTgp9 pic.twitter.com/Ql7glykSUS