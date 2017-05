La salida profesora que ha violado a un alumno con ayuda de su marido

Una maestra fue detenida luego de haber mantenido relaciones sexuales con uno de sus alumnos, a quien su marido "ayudó" a someter. El hecho se produjo en Ottawa, Ohio, cuando

de 33, invitaron a un grupo de estudiantes a su vivienda.

Según la investigación, Derrick fue quien emborrachó a la víctima -de 18 años- y luego su esposa tuvo sexo con él. "Confiaba en ella. Quiero recuperar mi vida", señaló el adolescente, quien escribió una carta a la corte en la cual indicaba que había pensado en suicidarse reiteradas veces.

"La relación sexual entre el joven de 18 años y yo ocurrió una sola vez", argumentó Storer ante el tribunal que la juzga. Esta es la segunda vez que la maestra enfrenta este tipo de cargos. Hace un tiempo debió purgar dos años en prisión por abuso sexual, según consignó The Mirror.

El juez Randall Basinger señaló que la mujer estaba intentando desviar la atención hacia la responsabilidad del adolescente, quien ya tenía 18 años, pero que, sin embargo, era su alumno. "Acepto toda la responsabilidad porque bebió y por no decir no. Siento que fue consensuado. No fue forzado. Esto debería ser un asunto entre mi marido y yo, mi pastor y Dios", alegó la mujer.

El marido de Storer será declarado culpable hoy de haber inducido a un joven a tomar alcohol, luego de admintir su culpabilidad. "La señora Storer mantuvo relaciones sexuales con el estudiante mientras él aún estaba bajo los efectos del alcohol", señaló la fiscal Lilly Shun.

Storer y su víctima se conocieron mientras la mujer realizaba una suplencia en el Pandora-Gilboa High School de Ottawa. El estudiante declaró que el hecho ocurrió el pasado 25 de noviembre en la vivienda que su profesora comparte con su marido.