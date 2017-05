[VÍDEOS] La explosión tras el concierto de Ariana Grande en Manchester: ¡19 muertos y 50 heridos!

Al menos 19 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas tras registrarse una explosión al término del concierto de Ariana Grande, hacia las 22.30 de este lunes 22 de mayo de 2017, en el estadio Manchester Arena, según la policía de la ciudad británica. Las fuerzas de seguridad tratan el incidente como un atentado terrorista y pide que nadie se acerque a la zona.

Varios asistentes al concierto han subido a sus perfiles de Twitter vídeos en los que se ven los momentos de pánico durante el desalojo del recinto, con capacidad para 21.000 personas. Desde su apertura, en 1995, el Manchester Arena ha acogido grandes conciertos. U2, los Rolling Stones, Madonna o Pavarotti han actuado en sus instalaciones.

"He oído una fuerte explosión. Han temblado los cristales de mi casa", explica Pedro, un vecino que vive frente al Manchester Arena. "He visto a un montón de gente salir corriendo, a mucha policía con metralletas y dos personas heridas".Un testigo y servicios sanitarios citados por la BBC aseguran que están viendo a víctimas con "heridas de metralla". Por su parte, un portavoz de Ariana Grande ha asegurado que la cantante "se encuentra bien".

Ambulance crews make their way to Manchester Arena after major incident. Several injuries being treated and police cordon in place. pic.twitter.com/jnNETqfJcM