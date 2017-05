[VÍDEO X] El feroz linchamiento del capitán de las Fuerzas Armadas en Ghana... ¡al ser confundido con un ratero!

El país está conmocionado, y de momento hay cinco detenidos, vecinos de la aldea Denkyira-Obuasi, donde este lunes 29 de mayo de 2017 fue linchado y quemado por un turba el capitán de las Fuerzas Armadas de Ghana, Maxwell Adam Mahama.

El infortunado padre de familia, que había salido a correr, fue confundido con un ladrón, y no hubo piedad alguna: lo mataron a pedradas y golpes.

El militar lideraba unas tropas del Ejército desplegadas en Diaso, en la región central, como parte de una campaña para acabar con la minería ilegal que está afectando al medioambiente y a las reservas de agua.

"Nadie involucrado en su asesinato será liberado", escribió el enfadado presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, en su cuenta oficial de Twitter, donde expresó sus condolencias a la familia del fallecido.

No one involved in his murder will go free. (3/3)