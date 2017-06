[VÍDEO] El periodista experto en artes marciales que dio de hostias a los terroristas de Londres

De no ser por su arrojo, el atentado terrorista perpetrado en Londres durante la noche del sábado 3 de junio de 2017, arrojaría ahora un mayor número de víctimas mortales. Su valentía, al lanzarse sobre dos de los tres chalados que al grito de '"Alá es grande" acuchillaban a destajo a todo aquel con quien se cruzaban por las calles, evitó una masacre mayor a las puertas de la taberna Southwar, cerca del Puente de Londres. (Los terroristas islámicos atacan de nuevo en Londres con coches y cuchillos y causan al menos 6 muertos).

Es el periodista Geoff Ho, editor del 'Sunday Express'y experto en artes marciales, que defendió del envite de los mentados al portero del citado local, pensando en un primer momento que se trataba de la típica pelea de bar, dejando momentos después una 'declaración de intenciones' en las redes sociales:

"No sé si fue estúpido o noble saltar en una pelea afuera de la taberna Southwart, pero dos ****s tratando de atacar a un guardia solo no pasará bajo mi mirada".

Al ayudar a este hombre, provocó la huida de los cobardes atacantes, que sin embargo lograron acuchillarle en el cuello durante la refriega, provocándole un grave corte del que se recupera en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

Sin embargo, antes de resultar herido, les dio de patadas y puñetazos hasta hartarse, según testigos presenciales. De momento, no puede hablar y contar con detalle lo sucedido, según da cuenta 'Mirror'. Merced a su intervención los clientes pudieron ponerse a salvo, antes de que los fanáticos islamistas irrumpieran en el lugar como al parecer eran sus intenciones.(Donald Trump reacciona a los ataques terroristas islámicos en Londres reclamando un nuevo veto migratorio).

Una de sus amigas, Isabelle Orderberg, indicó que "no le sorprende" si Ho terminó herido por defender a otros. "Es experto en artes marciales, no me parece raro que defienda a otras personas porque simplemente es ese tipo de gente. No estoy ni un poco sorprendida. Así es Geoff y por eso lo amamos", declaró al periódico 'The Age'.