El vídeo censurado del musulmán que vive a costa de Merkel: "Nos cagamos en sus leyes, su cultura y en la policía"

El vídeo ha sido publicado por el periodista ruso Alejandro Plyuschev, quien lo ha subido por cauces nada convencionales por temor a que sea borrado de las redes sociales más conocidas. En el mismo, un refugiado musulmán se cachondea hasta hartarse de la política de la buena de Merkel, de quien recibe cada mes 328 euros por no dar un palo al agua: "Si es bueno el negocio, hay que exprimirlo".

Según da cuenta 'NewsFront', fue grabado en vísperas de las elecciones al parlamento local. El iracundo hombre de color enumera los numerosos incidentes donde están implicados los inmigrantes, y se jactade que son invulnerables gracias a la débil e incompetente legislación alemana:

"La policía nada puede hacer. Llegará, firmará el acta, pero todos nosotros no tenemos el mismo dinero. ¿Qué castigo vamos a recibir? ¿Enviarnos a casa? No nos llevarán. No sabéis de dónde venimos. Pegamos a sus mujeres, empujamos, escupimos".