¿Una cochina mentira de la CNN? Así se orquesta esta 'falsa protesta' de unos musulmanes contra el ISIS

Se ha montado un escándalo de mucho cuidado, por 'olvidarse' la CNN de emitir los prolegómenos de la conexión, los mismos que muestran a la reportera de la CNN 'preparando' una manifestación de musulmanes contra el ISIS tras la masacre de Londres.

Y todo queda recogido en el vídeo de esos momentos que se ha hecho viral desde la plataforma 'Alt-right' de Reddit y en Twitter gracias a Mike Cernovich, un escritor que ha hecho campaña por Donald Trump.

CNN caught staging news! They even brought "peace group" printed out papers and props. Video courtesy of @markantro pic.twitter.com/jkxf3nb2W9

En la grabación, puede apreciarse como la reportera Becky Anderson, dirige y espera a que unas cuantas 'Madres Musulmanas' se coloquen detrás del cordón policial para enseñar sus lemas contra el radicalismo.

La pieza final que se emitió en la CNN, sobre estas líneas, no 'enseña' estos detalles, no fue emitida en directo y ha sido criticada por ser un montaje de la cadena para manipular a sus espectadores.

Desde la CNN han desmentido que hayan sido ellos los que han "colocado" a los manifestantes. Según afirman, la concentración se estaba realizando a escasos metros de los reporteros y la policía permitió que se pusieran en ese lugar.

My message to the #LondonBridge attackers: You are a handful of twisted fools hell-bent on taking lives https://t.co/0v17H67El1