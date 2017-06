[VÍDEO] El terrible 'Hulk' sueco que deja KO a dos musulmanes por chuletas

El musculoso rubiales se hace llamar 'The Golden One', tiene un canal de You Tube para enseñar a estar en forma, y se jacta de tener una legión de adeptos que lucha contra los inmigrantes, a quienes no puede ver ni en pintura. Es conocido en Suecia, de donde es oriundo, por ser un nacionalista de mucho cuidado. Algunos le llaman 'Hulk'.

Durante las últimas horas se ha subido a las redes menos convencionales un vídeo que no se ha atrevido a publicar en su plataforma, "no quiero problemas legales", en el que se ve cómo zurra a dos somalíes -algunos medios apuntan a que son tres- en una calle de una ciudad australiana cualquiera, aprovechando sus vacaciones.

Quizá, aún mosqueado por el atentado perpetrado en abril de 2017 por un hombre de nacionalidad uzbeka en la peatonal calle de Estocolmo, -la conocida Drottninggatan-, donde el mentado mató con su camión a cinco personas para terminar empotrándose contra la fachada de los grandes almacenes Åhléns, no quiso dejar pasar la ocasión.

Así, se cobra su particular venganza cuando ambos musulmanes recriminan su actitud a unos juerguistas que salían de un club de alterne, insultándoles ferozmente. Ni corto ni perozoso, y con la ayuda de un colega, da de puñetazos a ambos hombres de color, que acaban mordiendo el polvo.

Habrá que ver, llegado el caso, qué dice al respecto el gobierno socialdemócrata de Stefan Löfven, el mismo que redujo en el país durante 2016 el número de refugiados: apenas 29.000 personas. Por lo visto, para algunos, aún son demasiados aunque no estén en su territorio...