Así juega con la vida de su hijo el musulmán que quiere ganar 'fieles' en Facebook: "1.000 'me gusta' o lo suelto"

Un descerebrado de tomo y lomo, que ha acabado con sus huesos en la cárcel por querer ganar adeptos en su cuenta de Facebook. Y todo a costa de su hijo, a quien casi mata dejándolo caer al vacío.

Según da cuenta 'Al Arabiya', es un confeso musulmán argelino a quien este lunes 19 de junio de 2017 un tribunal de su país ha condenado a dos años de prisión, por poner en peligro la vida de su hijo al sacarlo por la ventana de su apartamento y mantenerlo asido por la camiseta desde una gran altura.

A man from Algeria was sentenced for dangling his son out of a window to get 1000 FB Likes with the caption "1000 likes or I will drop him." pic.twitter.com/3fIBmkPQoE