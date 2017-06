[VÍDEOS X] El histérico policía que mata a un conductor delante de su hija

La Policía de Minnesota ha liberado un video grabado desde el vehículo policial que muestra el dramático momento en el que el agente Jerónimo Yanez mata a tiros al afroamericano Philando Castile, informa la cadena Fox News. Las imágenes se han hecho públicas un año después del incidente, cuando el jurado encontró a Yanez inocente del caso.

El 7 de junio de 2016 los agentes han parado el vehículo de Castile por una luz de freno rota. En el video se puede escuchar como los hombres están hablando tranquilamente y Castile que era propietario de un arma con licencia le dice a Yanez que llevaba un arma después de darle al oficial su seguro.

Yanez le dice que "está bien", y pide que no la alcance. "No la estoy sacando", responde Castile, mientras que el policía se está poniendo nervioso y grita de nuevo que no la saque. "¡No la estoy sacando!", repite el hombre cuando Yanez comienza a disparar.

La novia del fallecido, Lavish 'Diamond' Reynolds, sentada al lado, por su parte, estaba transmitido todo lo ocurrido en vivo en su cuenta de Facebook, mientras que la hija de cuatro años de la pareja se queda en el asiento tarsero. La mujer ha asegurado que lo único que quiso hacer su novio fue sacar el permiso de portación de arma de la billetera.

El veredicto, que absuelve al oficial de los cargos del asesinato de segundo grado y de poner en peligro la vida de Reynolds y su hija, por su parte, ha provocado una serie de manifestaciones en la ciudad de Saint Paul, donde miles de personas se reunieron en las calles.