Los terroríficos peligros de la misteriosa isla aparecida en el Triángulo de las Bermudas

Empezó a emerger poco a poco el pasado mes de abril y se ha ido convirtiendo con el paso de los días en una auténtica isla que puede llegar a medir hasta 156 kilómetros de largo y casi 150 de ancho, en función de la altura de las mareas.

Dynamic changes of the #CapePoint off #Hatteras Island! see shorelines in 2017, 2014 & 2008! and the newly formed #ShellyIsland @ncsumeas pic.twitter.com/pXzGO2L1V3