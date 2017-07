El vídeo de los dos fieras del YPG torturando con ganas a dos yihadistas en Siria

Las imágenes las ha publicado la agencia turca 'Anadolu', y en las se aprecia cómo dos hombres con uniforme de las Unidades de Protección Popular (YPG, en kurdo), , golpean y pisotean a dos jóvenes árabes sospechosos de ser yihadistas, capturados en la ciudad siria de Raqa.

Uno de los prisioneros aparece tendido en el suelo y aplastado por una silla de metal en la que está sentado uno de los soldados, que sostiene en la mano un cuchillo. El soldado pregunta al reo en árabe dónde están sus compañeros yihadistas del Estado Islámico y el hombre responde que no lo sabe. "Si me mata, no se lo diré, porque no lo sé", responde del prisionero, según recogen medios estadounidenses.

Mientras tanto, el otro soldado pisotea violentamente la espalda del segundo prisionero mientras sostiene un rifle. En la parte final el soldado más alejado hace una señal para que la grabación pare.