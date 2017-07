El vídeo de los bestiales abusos del chulo príncipe saudita que ha acabado entre rejas

Un príncipe saudita fue arrestado este jueves 20 de julio de 2017 tras la publicación de videos los que aparece abusando de dos personas y apunta con un rifle a otra.

El rey Salman ordenó el arresto e interrogatorio del príncipe Saudi bin Abdulaziz bin Musaed bin Saud bin Abdulaziz al día siguiente de la difusión en YouTube y Twitter de las imágenes en las que alguien le apunta con un rifle a un hombre suplicando, con la cabeza ensangrentada.

En una de las secuencias reacciona violentamente con una persona que estacionó su auto delante de su residencia. "Estacionaste junto a mi casa, tú... eunuco. Voy a joder a tu madre en su tumba", amenaza al conductor, que aparece ensangrentado y atemorizado.

Otro video muestra 18 botellas de whisky, junto con montones de billetes. La venta y el consumo del alcohol están prohibidos en Arabia Saudita. Otra grabación parece mostrar al príncipe pegándole y abofeteando a un hombre que está sentado en una silla.

Las víctimas del príncipe fueron convocadas por la justicia para prestar testimonio. Los videos se hicieron virales en Twitter en Arabia Saudí con un hashtag en árabe que significa "el príncipe comete abusos contra la ciudadanía".

