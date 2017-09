La adolescente que ha sido violada por 40 hombres tras ser drogada

Una adolescente tailandesa fue violada en grupo por cuarenta hombres que entraron en su casa mientras sus padres estaban trabajando, informa el portal local 'The Nation'.

Según la madre de la víctima, el primer abuso se produjo en mayo del año pasado, cuando un hombre irrumpió en la casa familiar, en la localidad de Ban Koh Raet, cerca del centro turístico de Phuket, y violó a su hija de 14 años.

"Ya que yo y mi marido trabajamos como recolectores de caucho, nos vemos obligados a dejar a nuestros hijos solos entre la medianoche y el amanecer", explicó la madre de la niña.

Unos días más tarde, el sujeto regresó con otro hombre y volvió a violar a la niña. Los abusos continuaron y la niña fue llevada a unas chozas, donde fue drogada y violada en grupo. Se calcula que la violaron hasta cuarenta hombres diferentes.

