El OVNI que ha chocado contra un avión con estrellas de la NBA

Los jugadores del Oklahoma City Thunder, equipo de la NBA, se vio envuelto en un extraño incidente en pleno vuelo en EE.UU. cuando un objeto volador no identificado (ovni) golpeó el avión en el que viajaban mientras descendía hacia Chicago. La aeronave sufrió visibles daños en su nariz.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.



30000 feet in the air.

Flying to chicago.



What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi