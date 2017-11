El autor de la masacre de Texas es un exmilitar de 26 años metido a profesor de religión

Una nueva masacre tuvo lugar este domingo 5 de noviembre de 2017 en Estados Unidos. Un tipo abrió fuego en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, al sur de Texas, matando al menos 27 personas y e hiriendo a 30 .

Fuentes policiales identificaron al asesino como Devin Kelley, varón blanco de 26 años de edad, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El facineroso trabajaba actualmente como profesor en un estudio bíblico. Este domingo entró vestido con ropa militar en la capilla de Sutherland Springs y abrió fuego con un fusil de asalto semiautomático contra los feligreses que asistían al servicio religioso.

Kelley, que vivía en New Braunfels, un suburbio de San Antonio, murió tras una breve persecución protagonizxada por un vecino, según información de la Oficina del Sheriff del condado de Guadalupe.

No se ha ofrecido información sobre la motivación del ataque, si bien no se le conocen vínculos terroristas.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.