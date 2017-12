El desgarrador testimonio entre lágrimas de un niño víctima de 'bullying'

El vídeo de un niño que cuenta con lágrimas en los ojos ser víctima de acoso escolar se ha vuelto viral y ha desencadenado una ola de solidaridad por parte de actores de Hollywood, estrellas de la música y grandes deportistas de Estados Unidos.

La madre de Keaton Jones colgó el video el viernes en Facebook a petición de su hijo, después de que éste le suplicara que lo fuera a buscar al colegio porque tenía miedo de almorzar en el comedor con sus compañeros. Desde entonces ha sido visto más de 22 millones de veces y compartido más de 440.000.

"Se ríen de mi nariz, dicen que soy feo, dicen que no tengo amigos. Me tiran leche y ponen jamón dentro de mi ropa, me lanzan trozos de pan", cuenta el chico sin poder contener el llanto.

"No me gusta que me hagan esto y sin duda no me gusta que se lo hagan a otras personas porque no está bien", explica, desbordado por las lágrimas.

"Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas por ello, no es su culpa. Si se ríen de ti, no dejes que te moleste. Sé fuerte", subraya.

Sin embargo, finalizó con un mensaje de esperanza: "Las cosas irán mejor un día".

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

Ese día llegó antes de lo que imaginaba.

Chris Evans, que encarna a Capitán América, invitó a Jones al estreno de la próxima película de Avengers. "Sé fuerte, Keaton. Te prometo que todo mejorará", escribió el actor en Twitter.