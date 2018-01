[VÍDEO X] Con esta bestial ejecución declara el ISIS la guerra a los yihadistas de Hamás

Terroristas contra el terror. Una filial del autoproclamado grupo terrorista Estado Islámico, le acaba de declarar la guerra a la milicia palestina Hamás mediante un vídeo en el que llama a atacar a los "apóstatas" por no lograr impedir que los Estados Unidos reconociera a Jerusalén como capital de Israel. (El vídeo sin censura más escalofriante del derrotado ISIS: 'Flames of War II').

La grabación fue publicada por la facción del ISIS que opera en la península del Sinaí, Egipto, un región fronteriza con la Franja de Gaza que Hamas gobierna desde 2017. (Así manda con Alá el 'Cazador Nocturno' a unas ratas del ISIS que van en un tanque).

Islamic State in Sinai declares war on Hamas in gruesome execution video https://t.co/iRv54VCnEV pic.twitter.com/sNIBISzi7M