[VÍDEO X] El linchamiento del violador en serie 'Boca de perro' ante la policía

Los enfurecidos vecinos los barrios de Los Almendros, Sinaí, y de Sevilla Real, en el municipio colombiano del departamento del Atlántico, no se arrepienten de lo que hicieron.

Se tomaron la justicia por su mano pese a la presencia policial, y ni los disparos de los agentes para que cejaran en su actitud les hizo desistir de su determinación: matar a pedradas a Gabriel Antonio Palomino García, de 28 años, alias 'Boca de perro'.

Le acusaban de haber violado en la zona a cuatro mujeres, entre ellas a una niña de cuatro años y a una embarazada, circunstancia esta que niegan sus familiares con vehemencia. Su hermano señaló que "ni a un animal se le hace lo que a él le hicieron", y baste ver el vídeo que abre estas líneas para darle toda la razón.

En la ciudad de Barranquilla, barrio los almendros comunidad acaba de lapidar presunto violador. In the city of Barranquilla community has Just stoned an alleged rapist pic.twitter.com/TvAF8m6x9U