La administración Trump aún retiene 528 niños inmigrantes separados sus padres

Un drama que parte el corazón. La administración Trump, en un escrito remitido a la corte este 23 de agosto de 2018, ha informado de que 528 menores aún siguen separados de sus padres, 23 de ellos menores de cinco años.

La semana anterior el Gobierno federal apuntó que tenía 565 menores bajo su cuidado del total de 2,654 separados de sus padres en la frontera, los cuales están en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) de EEUU.

Los abogados del Gobierno manifiestan que 139 padres, muchos de ellos fuera del país, han renunciado a su derecho de ser reunificados con sus hijos, todos ellos mayores de cinco años.

El Gobierno también ha dicho que tienen el contacto de 343 indocumentados, hasta el momento el total de padres deportados que aún están sin sus hijos, y que de esa cifra se han identificado seis casos de riesgo para el menor, debido entre otras razones a antecedentes del progenitor o dudas sobre el parentesco. El Gobierno no ha revelado si ya ha procedido a las reunificaciones de estos casos.

Mientras, algunas asociaciones dicen haber detectado casos de progenitores "forzados" a aceptar su salida. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que demandó a la administración del presidente Donald Trump por la separación de familias en la frontera sur, afirma que han detectado casos de padres que se apresuraron a tomar decisiones que los alejó de su derecho de solicitar asilo político.

"Estos incidentes incluye padres a quienes se les dijo que necesitaban aceptar su deportación y no buscar asilo político para ser reunificados con sus hijos, y padres a los que se les pidió firmar documentos que no entendían y en idiomas que no hablan, que hizo que renunciaran a su derecho", señaló Lee Gelernt, abogado de ACLU.