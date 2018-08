Narcochavistas: Un diputado venezolano presenta en Miami más pruebas contra Diosdado Cabello por lavado de dinero

Muy despacio, pero poco a poco, se va cerrando el nudo en torno al pescuezo de los verdugos chavistas y habrá un día, ojala cercano, en que paguen sus culpas (El 'narco' Diosdado Cabello amenaza con extender la vigencia de la Constituyente chavista cuatro años más).

El diputado opositor venezolano Ismael García entregó en Miami a la Justicia de Estados Unidos "nuevas y numerosas" pruebas sobre una supuesta red de lavado de dinero de más de USD 1.300 millones cuyo cabecilla sería el dirigente chavista Diosdado Cabello.

En declaraciones a la prensa a la salida de la Fiscalía en Miami, García confirmó que acababa de hacer entrega de un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Cabello" en Estados Unidos, el entramado empresarial montado para lavar activos.

Este miércoles García había señalado en una conferencia de prensa que se trataba de una trama de lavado de activos procedentes del narcotráfico, la corrupción y múltiples "actividades ilícitas" en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y España que involucra a familiares directos de Cabello y a la constructora brasileña Odebrecht.

"Hoy (viernes) hemos aportado al Ministerio Fiscal estadounidense nuevos elementos para la investigación" en marcha, una extensa información que revela, dijo el venezolano, los nombres de empresas, personas, testaferros de Cabello y número de cuentas bancarias, entre otros datos, ligados a esta trama delictiva.

"En Venezuela no hay comida ni medicinas. No hay transporte y los hospitales no funcionan. La gente está huyendo. Es una diáspora, y de los USD 350.000 millones que se robaron, una parte importante la ha manejado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela".