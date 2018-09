Juan David Ortiz: Agente fronterizo y asesino en serie de prostitutas

Frío como el hielo y cruel como un pasicópta de película de 'serie b'.

Juan David Ortiz, un supervisor de información de la Patrulla Fronteriza, huyó de los agentes estatales y fue encontrado en un estacionamiento en Laredo alrededor de las 2 de la madrugada del 15 de septiembre de 2018, indicó el jefe policial del condado Webb, Martin Cuéllar, en conferencia de prensa en la ciudad fronteriza, a unos 235 kilómetros (145 millas) al suroeste de San Antonio.

Los investigadores "tienen evidencia muy sólida" de que Ortiz es el responsable de las cuatro muertes, agregó Cuéllar.

El fiscal de distrito del condado, Isidro Alaniz, describió a Ortiz como un asesino en serie. Las autoridades no identificaron a las víctimas ni sus nacionalidades, y se negaron a hablar de la evidencia o de cómo murieron las mujeres.

El fiscal aseveró que su oficina planea presentar cuatro cargos a Ortiz por asesinato y otro cargo por secuestro.

En un comunicado, Andrew Meehan, comisionado asistente de relaciones públicas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), dijo que la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia, la Patrulla Fronteriza y la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, cooperan con los investigadores.

"Le ofrecemos nuestro más sincero pésame a las familias y amigos de las víctimas. Aunque por política la CBP no comenta los detalles de una investigación en curso, la acción criminal de nuestros empleados no es, y no será, tolerada", afirmó Meehan.

Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos confirmó que Ortiz es un agente de supervisión de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, canalizó el resto de las preguntas a las autoridades del condado Webb y al Departamento de Seguridad Pública de Texas.