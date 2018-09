Donald Trump anuncia nuevas medidas contra los inmigrantes

"Voy a estar haciendo cosas en las próximas dos semanas que tienen que ver con inmigración, y que creo que os dejarán muy impresionados".

Eso ha anunciado este 19 de septiembre de 2018 el presidente Donald Trump, en una entrevista a la web informativa The Hill.

No ha querido aclarar sin embargo a qué se refiere, y varios altos cargos de la Casa Blanca han asegurado a ese medio que desconocen de qué puede tratarse (El obispo de Austin carga contra Trump por bajar el número de refugiados admitidos a EEUU).

Trump advirtió hace unas semanas de que planeaba cerrar el Gobierno federal antes de las elecciones parlamentarias de noviembre, para forzar así al Congreso a aprobar una partida presupuestaria con la que construir el muro fronterizo.

Sin embargo, los congresistas, quizá temerosos de las consecuencias que ese cierre tendría en las urnas, frustraron los planes del presidente y llegaron a un acuerdo que permite funcionar al Gobierno federal hasta principios de diciembre. Así, la crisis política se aplaza al menos hasta después de las elecciones.

El presidente ha afirmado hoy en la citada entrevista que ya se ha comenzado la construcción de 80 millas de muro, aunque, en realidad, lo que está haciendo mayormente es apuntalar el ya existente.

"Toda la vida de los demócratas se centra en intentar y asegurarse de que no tengamos un muro, no porque no lo necesitamos, porque sí lo necesitamos, sino porque es una promesa que hice, y quieren asegurarse de que no la cumpla".