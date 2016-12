El "desastre nuclear" que tiene preparado el explosivo Kim Jong-un para 2017

Thae Yong-ho, el diplomático que desertó este año de la Embajada norcoreana en Londres, declaró este martes 27 de diciembre de 2016 ante los medios por primera vez desde que llegó a Corea del Sur, y denunció que el régimen de Pyongyang quiere culminar en 2017 un plan de desarrollo nuclear. (La borrachera casera de Kim Jong-un y su humillante castigo a los jefes militares).

El gobierno norcoreano "está acelerando el desarrollo de armas nucleares después de haber establecido un plan para completarlo en 2017", explicó en una rueda de prensa Thae, que el pasado julio se convirtió en el funcionario norcoreano de mayor rango en desertar en los últimos años, cuando solicitó asilo junto a su mujer y dos hijos.

"Mientras esté Kim Jong-un, Corea del Norte no abandonará la vía de las armas atómicas. No lo hará siquiera aunque se le ofrezca al país 1 billón o 10 billones de dólares. No es cuestión de incentivos",