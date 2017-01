[AUDIO] Por esta conversación acusa el chavismo a Lilian Tintori ¡de preparar un golpe de estado!

Las espadas están en alto, y el Gobierno de Maduro tira con bala. Esta vez le ha tocado apretar el gatillo a Diosdado Cabello, que ha lanzado una andanada de grueso calibre en forma de audio publicando de la mano del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, un supuesto diálogo telefónico entre dos personas a quienes identificó como Lilian Tintori y el diputado Gilber Caro, detenido el miércoles 11 de enero de 2017 acusado de estar en posesión de un fusil y explosivos. (Lilian Tintori: "Las condiciones de Leopoldo en prisión empeoraron desde la visita de Zapatero").

Los chavistas deducen que esta charla es una clara prueba de que la esposa de Leopoldo lópez, -el dirigente de Voluntad Popular condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014- está preparando un golpe de estado.

Se basan así en las frases inconexas que pueden escucharse entre los dos opositores, aunque el citado ministro lo tiene muy claro:

De acuerdo con el gobierno, se busca generar violencia en el palacio presidencial de Miraflores para rescatar a López, basándose e la frase "la liberación del jefe".

Reverol confirmó el regreso a la cárcel del general retirado Raúl Baduel, aliado del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y luego crítico de su gobierno, quien estaba en libertad condicional, a quien acusó en el colmo de la paranoia, de estar envuelto también en supuestas maniobras desestabilizadoras.

Dos concejales opositores fueron igualmente detenidos en las últimas horas bajo los mismos cargos.

Reverol indicó que estas acciones hacen parte de la labor del "comando antigolpe" activado por Maduro el pasado martes, a cuyo frente se halla el vicepresidente Tareck El Aissami.

Según dijo, el diputado Caro hace parte de la estructura de seguridad de Tintori y es "hombre de confianza" de López. Ha recibido dos condenas de cárcel: a 20 años en 1985, por homicidio, y a 15 años en 1993, por narcotráfico, recordó.

sostuvo el ministro.

El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones planes para derrocar al chavismo, en el poder desde hace 18 años.

LA RESPUESTA

Este jueves 12 de enero de 2017, la esposa de López ha contestado a las acusaciones de forma tajante. Denunció así que el Gobierno nacional sembró "pruebas falsas" en contra del diputado Gilber Caro para detenerlo. Además, aseguró que el audio presentado por Diosdado Cabello de su conversación con el parlamentario es "ilegal".

A su juicio, las últimas detenciones de opositores es una arremetida en respuesta a la declaratoria de abandono de cargo del presidente de la República.

"Esta es la primera acción del vicepresidente de la República temeraria que busca atemorizar a nuestros representantes y defensores de la libertad. No vamos a retroceder, no vamos a renunciar, no vamos a claudicar, la libertad nos pertenece, el futuro nos pertenece".