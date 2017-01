La sueca que ha sido violada por 7 refugiados sirios tras encadenarla en un sótano

Un espeluznante caso de una violación por parte de unos refugiados sirios en Suecia acaba de salir a la luz. La protagonista es una sueca de quien se desconoce la edad, que fue penetrada por vía vaginal, anal y oral por siete solicitantes de asilo en el sótano de una cafetería de Helsingborg, que regentaban, donde la ataron con cadenas a una tubería tras haberla secuestrado en plena calle a pistola y subida a un coche. (El matrimonio progre acoge al refugiado y este viola y embaraza en casa ¡a una niña de 12 años!).

Según da cuenta el periódico sueco 'Fria Tider', dos de los implicados acaban de ser condenados sorprendentemente a solo cuatro años de cárcel.

Is Fria Tider a reliable Swedish news source? (I don't care if founders are "racist"?) Is their reporting truthful? https://t.co/qX74RtSO0c