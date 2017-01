[VÍDEO] Las armas secretas que llevará Maduro a los barrios para que todos se harten de balas

A falta de pan, buenas son balas. O eso le parece a Maduro, a quien no le bastan por lo visto los kalashnikovs que controlan los alimentos en Venezuela: el desquiciado presidente quiere repartir ahora de 10.000 a 20.000 armas de todo tipo, -algunas "secretas"-, para que se defienda no solo con uñas y dientes a la patria en los barrios y campos venezolanos, y en donde precisamente a muchos no les queda otra más que linchar a todo pasto a cualquier malandro que se tercie. ([VÍDEO] Los 20 linchados en Venezuela que dejan herido de muerte a Maduro).

Maduro dijo que le iba a dar de 10 a 20 mil armas de estas a todos los barrios para "defenderse del imperio". Y los malandros aplauden!! pic.twitter.com/VjKmrG7Ovr — Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) 16 de enero de 2017

Metralleta en ristre y subido a una especie de ridículo motocarro, lo ha prometido durante estas últimas horas, quizá aún con la adrelalina hasta las orejas tras el Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200: "si queremos paz preparémonos para la paz, la paz para vencer". (El paranoico de Maduro moviliza a su ejército para prepararlo contra "ataques imperialistas").

Quiere mandar el armamento de marras a las zonas populares, se supone que de la mano de su comprometido Ejército, aunque hay quien da por seguro que también iran a parar a manos de sus milicias, creadas en 2005 por Hugo Chávez como un cuerpo de apoyo de la Fuerza Armada venezolana, conformado por civiles para la "defensa integral de la nación".

Quién sabe. No se aclara. Sea como fuere, se destinarán en número de "10.000 a 20.000", y entre ellas habrá algunas "secretas" que ya llenan de espanto a propios y extraños. Y todo, según dice, para "defenderse del imperio y defender la soberanía".

En este juego macabro nadie quiere participar, y en las redes le ponen a caer de un burro con su nueva idea. En su país están todos más que hartos... pero no precisamente de comida.